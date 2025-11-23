Un sujet qui affecte tout le monde de proche ou de loin: le dating. Comment rencontre-t-on un partenaire amoureux de nos jours? Est-ce plus difficile que jamais malgré les applications de rencontres?

La professionnelle en sexologie Kanica Saphan aborde le sujet dans son livre Manuel de survie dans la jungle du dating.

Écoutez l'autrice et fondatrice de la clinique Sofa Sexologique discuter de son ouvrage, dimanche, au micro de Denis Lévesque.