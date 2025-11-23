Virage numérique des banques alimentaires

Les banques alimentaires sont présentement contraintes d'effectuer un virage numérique, révélait vendredi un article de La Presse.

Plusieurs organismes estiment toutefois que cette tâche vient alourdir leur charge de travail déjà élevée, alors que de nombreuses personnes ont recours à leurs services.

Écoutez Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, expliquer pourquoi il estime que cette transition était tout de même nécessaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.