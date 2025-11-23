Trois courses de 321 km et une course d'au moins 386 km, c’est ce que Sandra Lafontaine a réussi à compléter en seulement huit mois.

Ces accomplissements font d'elle la première Canadienne à compléter ce qu’on appelle le Grand Chelem des ultramarathons.

Écoutez l'ultramarathonienne et infirmière à l’urgence en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.