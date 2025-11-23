Ultramarathonienne

Trois courses de 321 km et une course d'au moins 386 km, c’est ce que Sandra Lafontaine a réussi à compléter en seulement huit mois.
Ces accomplissements font d'elle la première Canadienne à compléter ce qu’on appelle le Grand Chelem des ultramarathons.
«Un collègue médecin m'a dit que je devrais me lancer dans la course à pied. J'ai commencé à faire un demi-marathon, puis deux marathons. Je n’ai pas tellement aimé le marathon. Mais Patrice Godin et Joan Roch, qui étaient pas mal populaires, ont lancé un livre et je me suis mise à regarder des trucs sur Internet. C'est comme ça que j'ai fait mon premier ultra marathon à Bromont en 2015. Puis j'ai trop aimé ça. Je n’ai pas refait de marathon sur route.»