Société
Ultramarathonienne

Premier ultramarathon en 2015 : «J'ai trop aimé ça!»

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 novembre 2025 07:45

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Premier ultramarathon en 2015 : «J'ai trop aimé ça!»
Trois courses de 321 km et une course d'au moins 386 km, c’est ce que Sandra Lafontaine a réussi à compléter en seulement huit mois. / Destination trail / Anastasia Wilde

Trois courses de 321 km et une course d'au moins 386 km, c’est ce que Sandra Lafontaine a réussi à compléter en seulement huit mois.

Ces accomplissements font d'elle la première Canadienne à compléter ce qu’on appelle le Grand Chelem des ultramarathons. 

Écoutez l'ultramarathonienne et infirmière à l’urgence en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Un collègue médecin m'a dit que je devrais me lancer dans la course à pied. J'ai commencé à faire un demi-marathon, puis deux marathons. Je n’ai pas tellement aimé le marathon. Mais Patrice Godin et Joan Roch, qui étaient pas mal populaires, ont lancé un livre et je me suis mise à regarder des trucs sur Internet. C'est comme ça que j'ai fait mon premier ultra marathon à Bromont en 2015. Puis j'ai trop aimé ça. Je n’ai pas refait de marathon sur route.»

Sandra Lafontaine

