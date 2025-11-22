Spectacle de Paul McCartney au Centre Bell

L'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Paul McCartney était en spectacle cette semaine au Centre Bell.
Écoutez Stéphane Leclair, qui a eu l'occasion d'assister à l'une des prestations de l'artiste, en discuter samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.
«Il était en voix quand même. Moi, ça m'a impressionné. Il se promène sur la scène, il monte les marches pour se rendre au piano. Il revient très généreux et change d'instrument presque entre chaque chanson. Et il y a cette communion avec le public. Il ne nous oublie jamais. On sait qu'on est toujours dans son esprit. Il nous regarde, il nous parle, il est drôle.»