Spectacle de Paul McCartney au Centre Bell

«Il y a cette communion avec le public» -Stéphane Leclair

le 22 novembre 2025 08:03

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Il y a cette communion avec le public» -Stéphane Leclair
L'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Paul McCartney était en spectacle cette semaine au Centre Bell. / Nick Iwanyshyn / La Presse canadienne

L'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste Paul McCartney était en spectacle cette semaine au Centre Bell.

Écoutez Stéphane Leclair, qui a eu l'occasion d'assister à l'une des prestations de l'artiste, en discuter samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.

«Il était en voix quand même. Moi, ça m'a impressionné. Il se promène sur la scène, il monte les marches pour se rendre au piano. Il revient très généreux et change d'instrument presque entre chaque chanson. Et il y a cette communion avec le public. Il ne nous oublie jamais. On sait qu'on est toujours dans son esprit. Il nous regarde, il nous parle, il est drôle.»

Stéphane Leclair

