La crise survenue au Parti libéral du Québec est au cœur de l'actualité depuis le début de la semaine.
Écoutez Caroline Bertrand en résumer les grandes lignes, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Singé Lévesque.
«Le congédiement de la chef de cabinet Geneviève Ince, le retrait du poste de chef parlementaire de Marwah Rizqy, ces textos qui laissent croire que des gens ont été payés pour voter pour Pablo Rodriguez, le chef, qui a tenu trois points de presse cette semaine pour défendre son parti et son intégrité. Il y a une chronique d'Yves Boisvert dans La Presse qui se demande si cette saga au sein du PLQ, c'est ce qui va finalement donner un second souffle à la CAQ.»