Geneviève Borne et Paul Sarrasin présenteront en 2026 le spectacle Génération MusiquePlus 86-96 pour célébrer les 40 ans de cette chaîne qui a marqué les carrières de nombreux animateurs.

Écoutez l'animatrice télé et radio Geneviève Borne, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.