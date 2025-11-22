Geneviève Borne et Paul Sarrasin présenteront en 2026 le spectacle Génération MusiquePlus 86-96 pour célébrer les 40 ans de cette chaîne qui a marqué les carrières de nombreux animateurs.
Écoutez l'animatrice télé et radio Geneviève Borne, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Quand les artistes internationaux passent par Montréal, on ne les voit pas nulle part. Il n'y a plus ce genre de plateforme là. Ça, c'était axé sur leur musique et on pouvait leur offrir des entrevues d'une heure et demie en direct avec des prestations, puis tout ça. Donc, ils choisissaient MusiquePlus parce que c'était vraiment pour des amoureux de la musique. Et l'idée du spectacle, c'est de faire revivre l'esprit de MusiquePlus sur scène.»