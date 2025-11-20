L'ex-joueur des Canadiens David Savard et sa conjointe Valérie Lachance discutent de leur engagement avec la Fondation des Canadiens pour l’enfance avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Les sujets discutés
- Les projets sociaux à Montréal et Columbus
- L’annonce d’une nouvelle patinoire au Québec
- L’importance pour le couple de transmettre des valeurs de santé et d’implication communautaire à leurs enfants qui pratiquent le soccer et le volleyball
- Valérie souligne l’impact positif de la présence parentale après la carrière de hockey de David.