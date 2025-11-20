 Aller au contenu
Hockey
Fondation des Canadiens pour l'enfance

L'implication de David Savard et Valérie Lachance

par 98.5 Sports

Le hockey des Canadiens

le 20 novembre 2025 20:12

L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

L'ex-joueur des Canadiens David Savard et sa conjointe Valérie Lachance discutent de leur engagement avec la Fondation des Canadiens pour l’enfance avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Les sujets discutés

  • Les projets sociaux à Montréal et Columbus
  • L’annonce d’une nouvelle patinoire au Québec
  • L’importance pour le couple de transmettre des valeurs de santé et d’implication communautaire à leurs enfants qui pratiquent le soccer et le volleyball
  • Valérie souligne l’impact positif de la présence parentale après la carrière de hockey de David.

