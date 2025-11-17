 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»

par 98.5

Le hockey des Canadiens

le 17 novembre 2025 20:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»
Le hockey des Canadiens

Après une période de jeu, les Blue Jackets mènent par la marque de 1 à 0 sur les Canadiens à Colombus. 

Dany Dubé commente le remaniement de trios effectué par le Canadien. 

Il juge que le trio de Slafkovsky, Kapanen et Demidov a montré quelques «flashs». 

Il estime aussi que Zachary Bolduc manque de confiance et tente trop de servir Suzuki...

Les discussions portent aussi sur la gestion du timing des interventions physiques, l’importance du respect des règles, et l’influence de joueurs robustes sur la dynamique d’équipe.

Écoutez le premier entracte du match entre Montréal et Colombus, lundi soir, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

