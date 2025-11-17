Le hockey des Canadiens

Après une période de jeu, les Blue Jackets mènent par la marque de 1 à 0 sur les Canadiens à Colombus.

Dany Dubé commente le remaniement de trios effectué par le Canadien.

Il juge que le trio de Slafkovsky, Kapanen et Demidov a montré quelques «flashs».

Il estime aussi que Zachary Bolduc manque de confiance et tente trop de servir Suzuki...

Les discussions portent aussi sur la gestion du timing des interventions physiques, l’importance du respect des règles, et l’influence de joueurs robustes sur la dynamique d’équipe.

Écoutez le premier entracte du match entre Montréal et Colombus, lundi soir, avec Martin McGuire et Dany Dubé.