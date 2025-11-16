L'influenza s'annonce plus forte cette année

La grippe pourrait être plus intense cette année et une toute nouvelle éclosion de covid-19 pourrait survenir avant janvier, craignent plusieurs experts.
L’an dernier, le Québec a eu le droit à sa pire saison de grippe depuis au moins dix ans.
Écoutez Dr Benoit Heppel, médecin de famille et enseignant, en discuter dimanche au micro de Denis Lévesque.
«Le virus commence dans l'hémisphère sud et il va en Asie, dans les régions où ils sont en hiver avant nous. Mais, entre temps, on a développé le vaccin, puis hop, la souche a muté. Donc, il pourrait être un peu moins efficace que ce à quoi on s'attendait. Mais dans le vaccin cette année, il y a quand même plusieurs sources souches. Donc, l'efficacité n'est pas de 100 %, mais le vaccin reste une option intéressante pour les gens vulnérables, les personnes âgées, ou les gens qui ont des maladies chroniques.»