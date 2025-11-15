Paris sportifs : bannis de plusieurs plateformes

À 28 ans, William Nadeau, parieur sportif amateur, connaît un succès tel qu'il se voit restreindre l'accès à plusieurs plateformes.
Après BET 365, BET 99 et BETWAY, qui lui ont rapidement bloqué l'accès, c'est au tour de Mise-o-jeu+, la plateforme de paris sportifs de la société d'État Loto-Québec, de limiter ses mises.
«La raison pour laquelle je m'étais tourné vers Loto-Québec, je me disais que c'est public, c'est notre société d'État. Donc je ne me ferais pas limiter, puis je vais pouvoir parier légalement, à ma discrétion. Mais non! Ça a pris quelques mois, puis mes mises sont limitées à moins de 1 $, donc. J'aurais tellement aimé une réponse c'est claire. Mais là, je passe un peu comme un tricheur, alors que les seules informations auxquelles j'ai accès, c'est tout public sur Twitter.»