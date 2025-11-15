 Aller au contenu
Société
Paris sportifs : bannis de plusieurs plateformes

«Je voudrais une raison claire alors que là, je passe pour un tricheur»

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 07:38

Denis Lévesque
À 28 ans, William Nadeau, parieur sportif amateur, connaît un succès tel qu'il se voit restreindre l'accès à plusieurs plateformes. / Drobot Dean / Adobe Stock

À 28 ans, William Nadeau, parieur sportif amateur, connaît un succès tel qu'il se voit restreindre l'accès à plusieurs plateformes.

Après BET 365, BET 99 et BETWAY, qui lui ont rapidement bloqué l'accès, c'est au tour de Mise-o-jeu+, la plateforme de paris sportifs de la société d'État Loto-Québec, de limiter ses mises. 

Écoutez William Nadeau en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.

«La raison pour laquelle je m'étais tourné vers Loto-Québec, je me disais que c'est public, c'est notre société d'État. Donc je ne me ferais pas limiter, puis je vais pouvoir parier légalement, à ma discrétion. Mais non! Ça a pris quelques mois, puis mes mises sont limitées à moins de 1 $, donc. J'aurais tellement aimé une réponse c'est claire. Mais là, je passe un peu comme un tricheur, alors que les seules informations auxquelles j'ai accès, c'est tout public sur Twitter.»

William Nadeau

