Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine, alors qu'une entente de principe conclue vendredi soir a permis d'éviter une grève des chauffeurs qui aurait causé l'arrêt entier des services samedi et dimanche.
Écoutez Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse de l'actualité, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On n'a pas beaucoup de détails sur cette entente de principe conclue hier soir. Les 4500 membres du syndicat vont avoir jusqu'à la fin de l'année pour se prononcer. Donc, il n'y a rien qui va être dévoilé sur l'entente de principe tant que le résultat du vote ne sera pas connu. Mais la bonne nouvelle pour monsieur et madame tout le monde qui utilise le transport en commun, c'est que ça circule en fin de semaine».
