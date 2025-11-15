 Aller au contenu
Longs trajets grâce au REM : «Là on va avoir ça chez nous»

par 98.5

0:00
6:43

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 07:22

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité. 

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«J'en reviens pas du REM. Là on arrive avec toute l'autre section qui nous amène jusqu'à Deux-Montagnes. Tu sais, moi qui ai toujours habité sur la rive sud et rive sud, d'aller en voiture là, c'est long! Ça nous décourage. Là on va pouvoir faire ça en REM. Je vais dans d'autres pays, puis ils ont des trains qui se promènent partout dans la ville. Là on va avoir ça chez nous.»

Jean-François Baril

