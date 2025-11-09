Le Salon international tourisme voyages de Montréal, l'un des plus importants en Amérique du Nord, se conclura ce dimanche Palais des Congrès.
Écoutez Jean-Michel Dufaux, porte-parole du Salon, présenter cet évènement lors de la chronique voyage de Fadwa Lapierre à l'émission Signé Lévesque.
«C'est 200 exposants, 350 destinations, 300 conférences ou spectacles. Il n'y a rien comme parler, être en présentiel, échanger avec les gens. Il y a de très beaux kiosques, comme la Guadeloupe, la Thaïlande, les Philippines et des gens qui viennent de ces pays-là. Donc c'est vraiment bien pour s'inspirer et trouver des idées.»