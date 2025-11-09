Tour des régions

La journaliste, auteur et conférencière Nancy Audet a créé la fondation, qui s’appelle EKIP pour venir en aide aux jeunes de 18 ans lorsqu’ils sortent des Centres Jeunesse ou des familles d’accueil.

À l'heure actuelle, ces jeunes sont laissés à eux même, ce qui les pousse vers l’itinérance et la criminalité.

Écoutez le journaliste en Mauricie Steve Dubé aborder le sujet, dimanche, lors de Tour de l'actualité des régions au micro de Denis Lévesque.

