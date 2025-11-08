Le réalisateur québecois Denis Villneuve

Dans un article du magazine Vogue, l'acteur Timothée Chalamet s'est confié sur l'admiration qu'il voue au réalisateur québecois Denis Villneuve, à la fois pour ses talents de cinéaste et sa capacité à relier le travail à sa vie de famille.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.