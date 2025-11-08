 Aller au contenu
Le réalisateur québecois Denis Villneuve

le 8 novembre 2025 10:47

Dans un article du magazine Vogue, l'acteur Timothée Chalamet s'est confié sur l'admiration qu'il voue au réalisateur québecois Denis Villneuve / Jae C. Hong / Invision

Dans un article du magazine Vogue, l'acteur Timothée Chalamet s'est confié sur l'admiration qu'il voue au réalisateur québecois Denis Villneuve, à la fois pour ses talents de cinéaste et sa capacité à relier le travail à sa vie de famille.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Denis Villeneuve, c'est vrai que c'est un maître incroyable dans son domaine pour arriver à réaliser des films comme Dune. C'est fou le travail que ça prend. Mais c'est vrai que c'est un être humain exceptionnel.»

Stéphane Leclair

