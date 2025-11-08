Pratique qui gagne en popularité

Les salles de démolition, dédiées à la destruction d’items de valeurs, gagnent en popularité dans certaines grandes villes du Québec.
Écoutez Laurie Hamann, propriétaire de l’entreprise Tomahawk à Drummondville, discuter de ce moyen différent de se défouler, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On a autant de clients pour le volet divertissement que pour le volet thérapeutique. Donc, on va recevoir des fêtes d'anniversaire, des partys corporatifs, des gens qui sont en date, etc. Mais on a beaucoup de gens qui nous mentionnent que c'est comme une séance de thérapie. C'est même déjà arrivé que des psychologues ou des thérapeutes nous contactent pour leurs clients.»