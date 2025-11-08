Montréal et certains secteurs au sud du Québec recevront leur toute première neige de l'année lundi, avec des accumulations prévues de 5 à 25 cm.
Écoutez Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse samedi, à l'émission Signé Lévesque.
«Attendez-vous à une heure de pointe difficile lundi matin parce qu'on annonce 5 à 15 cm pour Montréal, et dans le sud de la province, ça peut monter jusqu'à 25 cm. Il y a déjà eu des secteurs plus au nord qui ont eu déjà de la neige, mais ici, dans notre coin, ça s'en vient. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas leurs pneus d'hiver, alors il faut quand même être prudent.»