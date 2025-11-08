Discussion d'équipe

 Aller au contenu
Société
«J'en reviens pas qu'on fasse tout un plat avec un joueur de hockey qui pleure»

par 98.5

0:00
5:23

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 novembre 2025 07:19

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril

et autres

«J'en reviens pas qu'on fasse tout un plat avec un joueur de hockey qui pleure»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Moi j'en reviens pas qu'on fasse tout un plat avec un joueur de hockey qui pleure après une défaite. On a parlé de Jakub Dobeš partout depuis jeudi soir, parce qu'il a été très émotif après le match et c'était sa première défaite de la saison. J'ai l'impression que s'il s'était fâché, on n’en aurait pas parlé plus que ça. Là, parce qu'il a laissé paraître ses émotions, on en fait un tollé, alors que, moi, je salue ça. Il prend ça à cœur.»

Caroline Bertrand

