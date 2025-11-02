Les Québécois doivent se rendre aux urnes à l'occasion des élections municipales à l'échelle provinciale ce dimanche.
Écoutez Caroline Bertrand en présenter un état des lieux, lors de sa revue de presse, au micro de Denis Lévesque.
«La moitié des maires et des conseillers municipaux ont déjà été élus par acclamation au Québec parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Les bureaux de vote qui sont ouverts de 10 h à 20 h. Montréal, on sait que c'est principalement une course à deux entre Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, et Luc Rabouin, chef de Projet Montréal. Le grand gagnant dans les sondages en ce moment, ce sont les indécis, parce qu'il y en a encore beaucoup.»
Aussi dans cette revue de presse :
- Comment se passent les campagnes des autres grandes villes au Québec?
- Des tomates poussaient le long du fleuve Saint-Laurent : pourquoi?
- Quelques faits insolites en rafales