Une rivalité explosive «très bonne pour le hockey en général»

par 98.5

Le hockey des Canadiens

le 1 novembre 2025 19:00

Marc Legault
Marc Legault
Martin McGuire
Martin McGuire

Une rivalité explosive «très bonne pour le hockey en général»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

C'est l'heure d'une rivalité explosive au Centre Bell! Les Sénateurs défient les Canadiens, à Montréal, samedi soir. 

Pour cet avant-match, Martin McGuire et Dany Dubé rencontrent leurs confrères d'Ottawa: Yanick St-Denis et Marc Legault. 

Les Canadiens, à égalité au sommet de la Division Atlantique, surfent sur une vague de succès après un voyage réussi dans l'Ouest.

Les Sénateurs font preuve de caractère en remontant au classement.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé en discusion avec leurs confrères à Ottawa. 

On parle baseball au premier entracte!
Le hockey des Canadiens
On parle baseball au premier entracte!
«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»
Les amateurs de sports
«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»
