Le hockey des Canadiens

C'est l'heure d'une rivalité explosive au Centre Bell! Les Sénateurs défient les Canadiens, à Montréal, samedi soir.

Pour cet avant-match, Martin McGuire et Dany Dubé rencontrent leurs confrères d'Ottawa: Yanick St-Denis et Marc Legault.

Les Canadiens, à égalité au sommet de la Division Atlantique, surfent sur une vague de succès après un voyage réussi dans l'Ouest.

Les Sénateurs font preuve de caractère en remontant au classement.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé en discusion avec leurs confrères à Ottawa.