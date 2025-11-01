 Aller au contenu
Société

Grève de la STM : «Je trouve que c'est un abus clair du pouvoir syndical»

par 98.5

le 1 novembre 2025 11:00

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour / Cogeco Média

Des grèves au sein de la Société des Transports de Montréal causent un arrêt complet des services samedi, et des moments d'activité limités aux heures de pointe jusqu'au 28 novembre.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Je trouve que c'est un abus clair du pouvoir syndical. Là, on ne s'attaque pas à des gens privilégiés qui sont nantis, des gens riches. On s'attaque vraiment au monde ordinaire. On prend la population de toute une ville, de toute une région en otage.»

Christian Dufour

Aussi dans cette chronique : 

  • Le départ de Carmant à la CAQ…et tout ce qui suit

