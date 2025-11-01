Grève de la STM : «Je trouve que c'est un abus clair du pouvoir syndical»

Des grèves au sein de la Société des Transports de Montréal causent un arrêt complet des services samedi, et des moments d'activité limités aux heures de pointe jusqu'au 28 novembre.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je trouve que c'est un abus clair du pouvoir syndical. Là, on ne s'attaque pas à des gens privilégiés qui sont nantis, des gens riches. On s'attaque vraiment au monde ordinaire. On prend la population de toute une ville, de toute une région en otage.»
Aussi dans cette chronique :
- Le départ de Carmant à la CAQ…et tout ce qui suit