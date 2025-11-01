 Aller au contenu
Société
Service complètement à l'arrêt samedi

Grève de la STM : «Plusieurs personnes se sont butées à une porte close»

le 1 novembre 2025 07:40

Grève de la STM : «Plusieurs personnes se sont butées à une porte close»
Deux grèves simultanées perturberont les usagers de la STM pour tout le mois de novembre. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Deux grèves simultanées perturberont les usagers de la STM pour les prochaines semaines. 

D'abord, le service est interrompu pour l'entièreté de la journée du samedi 1er novembre en raison de la grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et gareurs. 

Ensuite, à partir de dimanche et jusqu'au 28 novembre, le service sera réduit aux heures de pointe et durant la nuit, en raison d'une grève des agents d'entretien de la STM. 

Écoutez Thomas Mercier, journaliste au 98.5, et Philippe Jacques, codirecteur général et porte-parole à Trajectoire Québec, brosser le portrait de la situation dans le réseau, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«J'ai donc rencontré plusieurs personnes qui se sont butées à une porte close. On ne peut pas ouvrir les portes du métro ce matin. Il y a une affiche qui indique qu'on est en grève, que les horaires seront réduits, mais on n'indique pas que c'est complètement à l'arrêt aujourd'hui. On parle plutôt de la grève qui s'en vient pour le mois de novembre.»

Thomas Mercier

