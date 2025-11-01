Service complètement à l'arrêt samedi

Deux grèves simultanées perturberont les usagers de la STM pour les prochaines semaines.

D'abord, le service est interrompu pour l'entièreté de la journée du samedi 1er novembre en raison de la grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et gareurs.

Ensuite, à partir de dimanche et jusqu'au 28 novembre, le service sera réduit aux heures de pointe et durant la nuit, en raison d'une grève des agents d'entretien de la STM.

Écoutez Thomas Mercier, journaliste au 98.5, et Philippe Jacques, codirecteur général et porte-parole à Trajectoire Québec, brosser le portrait de la situation dans le réseau, samedi, au micro de Denis Lévesque.