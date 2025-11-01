Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé jeudi son projet de loi sur la transparence syndicale. Celle-ci inclut des cotisations « facultatives » qui nécessiteront l'appui des membres avant de procéder à leur prélèvement.
Écoutez Myriam Ségal se pencher sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Je trouve que le ministre a un certain courage de dire : ce qui sert à la défense des syndiqués OK. Mais ce qui sert à faire de la politique, vous allez devoir permettre aux syndiqués de dire qu'ils ne veulent pas payer ça. Parce que la bureaucratisation des syndicats fait en sorte que les centrales syndicales sont bien loin du monde, roulent grand train, font autre chose que ce qu'on voudrait qu'elles fassent avec l'argent des syndicalistes.»