Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé jeudi son projet de loi sur la transparence syndicale. Celle-ci inclut des cotisations « facultatives » qui nécessiteront l'appui des membres avant de procéder à leur prélèvement.

