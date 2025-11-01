L'humoriste Mariana Mazza a présenté cette semaine la première médiatique de son troisième spectacle Foie gras.
Écoutez Stéphane Leclair, qui a assisté au spectacle, en brosser le portrait samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.
«Elle n'est pas beige, elle n'est pas ennuyante, elle a sa personnalité vraiment unique. On a tout ça avec ce spectacle-là. Elle rit de tout le monde, d'elle-même également, mais elle est corrosive aussi. Et elle est plus vulnérable, on s'attache à elle davantage.»