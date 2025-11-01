Chronique du ministère des Transports

Le ministère des Transports mènera une enquête nationale et un autre sur le territoire de la région de Saguenay et ses environs pour obtenir un portrait fiable de la mobilité des personnes sur les territoires à l’étude.

Depuis 1977, le ministère des Transports et de la Mobilité durable mène ce type d'enquête de manière cyclique pour évaluer les besoins actuels et futurs en matière de déplacements de la population.

