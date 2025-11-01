Revue de presse

La Société de Transport de Montréal (STM) a arrêté complètement ses services pour toute la journée de samedi, et offrira aux usagers un service limité aux heures de pointe et au début de la nuit, jusqu’au 28 novembre prochain.
Écoutez Caroline Bertrand discuter de ces journées de grèves déclenchées par les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et gareurs et les employés d’entretien de la STM.
«Première fois à 38 ans que ce syndicat-là fait la grève. Et après, il y a aussi cette grève des employés d'entretien pour l'ensemble du mois de novembre avec du service seulement aux heures de pointe. Moi, ce que je veux savoir c'est comment vous allez vous débrouiller? Parce que le transport actif, c'est bien beau, mais quand tu pars de la Rive-Nord pour te rendre au centre-ville de Montréal, tu es mieux d'être en forme.»