Revue de presse

La Société de Transport de Montréal (STM) a arrêté complètement ses services pour toute la journée de samedi, et offrira aux usagers un service limité aux heures de pointe et au début de la nuit, jusqu’au 28 novembre prochain.

Écoutez Caroline Bertrand discuter de ces journées de grèves déclenchées par les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et gareurs et les employés d’entretien de la STM.