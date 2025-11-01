 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Grève de la STM : aucun service toute la journée de samedi

par 98.5

0:00
5:07

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 novembre 2025 07:38

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Grève de la STM : aucun service toute la journée de samedi
La Société de Transport de Montréal (STM) a arrêté complètement ses services pour toute la journée de samedi, et offrira aux usagers un service limité aux heures de pointe et au début de la nuit, jusqu’au 28 novembre prochain. / Christinne Muschi / La presse canadienne

La Société de Transport de Montréal (STM) a arrêté complètement ses services pour toute la journée de samedi, et offrira aux usagers un service limité aux heures de pointe et au début de la nuit, jusqu’au 28 novembre prochain. 

Écoutez Caroline Bertrand discuter de ces journées de grèves déclenchées par les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et gareurs et les employés d’entretien de la STM.

«Première fois à 38 ans que ce syndicat-là fait la grève. Et après, il y a aussi cette grève des employés d'entretien pour l'ensemble du mois de novembre avec du service seulement aux heures de pointe. Moi, ce que je veux savoir c'est comment vous allez vous débrouiller? Parce que le transport actif, c'est bien beau, mais quand tu pars de la Rive-Nord pour te rendre au centre-ville de Montréal, tu es mieux d'être en forme.»

Caroline Bertrand

