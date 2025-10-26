L'IA comme un outil pour organiser son quotidien?

L'Intelligence artificielle, dont les nombreux risques sont fréquemment évoqués dans les médias, comporte toutefois certains avantages, notamment sur le plan organisationnel.
Écoutez la chroniqueuse Bianca Longpré expliquer, dimanche, au micro de Denis Lévesque, comment ChatGPT l'aide à structurer son quotidien.
«Avant, je me fiais sur mon chum pour planifier la vie familiale. Là, j'ai ChatGPT, mais la version premium. Je paye 20$ par mois et c'est un autre niveau. Ça a changé ma vie. C'est comme si j'ai un assistant dans ma vie personnelle.»