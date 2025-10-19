 Aller au contenu
Société
Motion pour faire démissionner Gaudreault

«C'est un peu comme s'il étendait leur haine au Collège des médecins»

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 octobre 2025 09:39

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est un peu comme s'il étendait leur haine au Collège des médecins»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les médecins souhaiteraient la destitution du président du Collège des médecins, Dr Mauril Gaudreault, et ont suggéré un amendement à la motion de blâme pour exiger sa démission. 

Cette situation fait suite à un courriel de M.Gaudreault dans lequel il se positionnait en défaveur de certains moyens de pression exercés par les médecins pour contester le projet de loi 106 qui souhaite lierait une partie de leur rémunération à des indicateurs de performance.

Écoutez le Dr Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins du Québec, aborder le sujet dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Je trouve ça un peu triste parce que c'est un peu comme s'il étendait leur haine au Collège des médecins, pour des peccadilles. C'est un homme qui, dans le milieu, est accepté et aimé, et il a fait de grandes, grandes choses. Là, on lui saute dessus, oui, je trouve ça un peu indécent. Ce n’est vraiment pas un bon. Un beau moment dans la médecine au Québec.»

Dr Yves Lamontagne

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

De l'eau de toutes les couleurs sort des robinets en Estrie
Signé Lévesque
De l'eau de toutes les couleurs sort des robinets en Estrie
0:00
5:20
«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
Signé Lévesque
«No Kings» : «Ils refusent plusieurs choses de l'administration Trump»
0:00
9:17

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Le rapport de force est outrageusement en faveur du Québec dans ce dossier-là»
Entente entre Québec et Terre-Neuve
«Le rapport de force est outrageusement en faveur du Québec dans ce dossier-là»
«Il y a vraiment un bon fil conducteur» - Stéphane Leclair
Documentaire : Qui a tué les Expos de Montréal?
«Il y a vraiment un bon fil conducteur» - Stéphane Leclair
Quels sont les voyages sportifs les plus populaires?
Signé Lévesque
Quels sont les voyages sportifs les plus populaires?
«Si ça ne marche pas pour 40% des élèves c'est peut-être le système le problème»
Nombreux plans d'intervention non respectés
«Si ça ne marche pas pour 40% des élèves c'est peut-être le système le problème»
Les 60 ans du groupe The Doors
Chronique culturelle
Les 60 ans du groupe The Doors
«Ils l'ont échappé en deuxième période» -Martin McGuire
Défaite 3-4 face aux Rangers
«Ils l'ont échappé en deuxième période» -Martin McGuire
«C'est illégal, tu ne peux pas tuer des gens comme ça»
Destruction de onze bateaux vénézuéliens par Trump
«C'est illégal, tu ne peux pas tuer des gens comme ça»
De l'eau de toutes les couleurs sort des robinets en Estrie
Signé Lévesque
De l'eau de toutes les couleurs sort des robinets en Estrie
«Ce serait à l'accusé de prouver qu'il est digne de retourner en liberté»
Récidivistes aux antécédents judiciaires violents
«Ce serait à l'accusé de prouver qu'il est digne de retourner en liberté»
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
Chronique économique
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
«C'est difficile de revendiquer notre culture au sein d'une masse anglophone»
Le référendum de 1995 après 30 ans
«C'est difficile de revendiquer notre culture au sein d'une masse anglophone»
La chanteuse Laufey bientôt en spectacle à Laval
Chronique culturelle
La chanteuse Laufey bientôt en spectacle à Laval
«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François
Défaite 4-3 face aux Rangers
«Le Canadien a été un peu tout croche» - Jean-François
Lecornu comme premier ministre : comment se porte la politique française?
Chronique française
Lecornu comme premier ministre : comment se porte la politique française?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00