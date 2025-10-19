Motion pour faire démissionner Gaudreault

Les médecins souhaiteraient la destitution du président du Collège des médecins, Dr Mauril Gaudreault, et ont suggéré un amendement à la motion de blâme pour exiger sa démission.
Cette situation fait suite à un courriel de M.Gaudreault dans lequel il se positionnait en défaveur de certains moyens de pression exercés par les médecins pour contester le projet de loi 106 qui souhaite lierait une partie de leur rémunération à des indicateurs de performance.
Écoutez le Dr Yves Lamontagne, ex-président du Collège des médecins du Québec, aborder le sujet dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je trouve ça un peu triste parce que c'est un peu comme s'il étendait leur haine au Collège des médecins, pour des peccadilles. C'est un homme qui, dans le milieu, est accepté et aimé, et il a fait de grandes, grandes choses. Là, on lui saute dessus, oui, je trouve ça un peu indécent. Ce n’est vraiment pas un bon. Un beau moment dans la médecine au Québec.»