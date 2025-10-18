Après-match: sommaire et échos de vestiaire

Malgré un effort de dernière minute du tricolore, les Rangers de New York ont mis un frein à la série de victoire des Canadiens de Montréal, samedi au centre Bell.
Écoutez l'après-match avec Martin McGuire et Dany Dubé et les commentaires de Suzuki, Montembeault et Matheson.
Au menu:
- L'analyse de Dany Dubé: «Notre désavantage numérique a vraiment des problèmes. C’était une des cartes de visite du Canadien l’an passé, une force.»
Les commentaires de:
- Nick Suzuki: «La deuxième, ça a été problématique pour nous. Les dieux du hockey ont fait leur part, mais on doit nettoyer plusieurs choses.»
- Samuel Montembeault: «C’est dommage, mais je prends le gros du blâme. Faut que je sois meilleur.
- Mike Matheson: « C’est trois joueurs importants qu’il nous manquait ce soir, mais ça reste pas une excuse. On doit mieux réagir quand le rythme change.»