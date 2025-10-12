Projet de constitution du Québec

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a récemment présenté un projet de constitution pour la province de Québec.
Écoutez Christian Dufour, d’abord favorable à l'idée, expliquer dimanche au micro de Denis Lévesque pourquoi son opinion a changé.
«Écrire les choses à la française, je trouve ça dangereux parce qu'on se prive d'un pouvoir qui vient du conquérant britannique. Il y a une espèce de flou, une espèce de marge de manœuvre, de souplesse dans le pouvoir québécois. Donc, non seulement c'est inutile, mais c'est carrément dangereux.»