«Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger»

par 98.5

0:00
10:20

Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 octobre 2025 10:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le médicament injectable Ozempic est présenté le samedi 1er juillet 2023 à Houston. / David J. Phillip / The Associated Press

Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personne pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Écoutez l'humoriste Simon Delisle donner son avis au sujet des publicités d'Ozempic. 

«Il y a des gens qui ont tout essayé, ça ne marche pas, et c'était le dernier recours. Ça, je comprends ça. Mais pourquoi faire des pubs sur Facebook? Pourquoi, entre deux vidéos, il y a des pubs de Ozempic ? Je sais ce qui va arriver. Les gens vont aller demander ça à leur médecin. Il y a des médecins qui sont plus rigoureux, mais d'autres vont juste signer des prescriptions. Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger.»

Simon Delisle

