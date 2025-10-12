Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personne pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Écoutez l'humoriste Simon Delisle donner son avis au sujet des publicités d'Ozempic.
«Il y a des gens qui ont tout essayé, ça ne marche pas, et c'était le dernier recours. Ça, je comprends ça. Mais pourquoi faire des pubs sur Facebook? Pourquoi, entre deux vidéos, il y a des pubs de Ozempic ? Je sais ce qui va arriver. Les gens vont aller demander ça à leur médecin. Il y a des médecins qui sont plus rigoureux, mais d'autres vont juste signer des prescriptions. Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger.»