 Aller au contenu
Société
Accidents de camions sur les routes

«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»

par 98.5

0:00
8:24

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2025 09:46

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On est envahi par des gens peu formés qui abusent du système»
Suite aux nombreuses collisions mortelles impliquant des poids lourds un peu partout sur nos routes depuis quelques semaines, l’Association du camionnage réclame un renforcement des contrôles routiers. / Stefon Linton / Adobe Stock

Suite aux nombreuses collisions mortelles impliquant des poids lourds depuis quelques semaines, l’Association du camionnage réclame un renforcement des contrôles routiers.

Face à la situation, une enquête publique présidée par le coroner Me Dave Kimpton se penchera également sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août 2025 sur l’autoroute 30 à Boucherville.

Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec et camionneur à temps partiel, brosser le portrait de la situation sur les routes, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Dans les dernières années, la situation s'est amplifiée du côté négatif. On a de plus en plus d'accidents, on ne se mettra pas la tête dans le sable. On est envahi par le marché de l'Ontario avec des gens peu formés qui abusent du système, qui viennent faire de la concurrence déloyale avec nos entreprises de camionnage ici.»

Benoît Therrien

Aussi dans ce segment : 

  • Une enquête menée de Piéton Québec l’an dernier révèle que 62 % des conducteurs ignorent les personnes à pied. Louis Martin, conseiller en aménagement chez Piétons Québec, explique la situation.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Signé Lévesque
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
0:00
9:46
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Signé Lévesque
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
0:00
7:04

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Accord de cessez-le-feu sous pression de Trump
«S'il réussit vraiment à débloquer le problème, il mériterait le prix Nobel»
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
3e rencontre de la saison régulière
Les Canadiens affronteront les Blackhawks de Chicago
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
Chronique historique
Quelle est l'histoire de l'Action de grâce?
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Tensions entre Cycliste et automobilistes à Québec
«Je constate que les cyclistes ne connaissent pas les règles de circulation»
Un 5e opus pour Beat Sexü
Chronique musicale
Un 5e opus pour Beat Sexü
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Enfant de deux ans attaqué par un chien
«Pour les parents, je suggère fortement une poursuite au civil»
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
Tour du Québec
Un chasseur perdu en forêt sur les monts Valin retrouvé vivant après six jours
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
Réseaux sociaux
De nombreuses insultes dans le cadre de la campagne municipale
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Cessez-le-feu
«Les gens veulent rentrer chez eux, mais il faut organiser une aide massive»
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Première médiatique au Gesù
Charles Brunet : «Il se passe quelque chose avec ce gars-là» -Stéphane Leclair
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Chronique américaine
Trump annonce de nouveaux tarifs de 100% contre la Chine
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Actualité sportive
Série de championnat : les Blue Jays affronteront les Mariners
Octobre, c’est le mois du piéton!
Bilan routier
Octobre, c’est le mois du piéton!
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
Reprise partielle des services de Postes Canada
Grève tournante : «C'est l'imprécision qui est terrible» -Michel Rochette
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00