Accidents de camions sur les routes

Suite aux nombreuses collisions mortelles impliquant des poids lourds depuis quelques semaines, l’Association du camionnage réclame un renforcement des contrôles routiers.
Face à la situation, une enquête publique présidée par le coroner Me Dave Kimpton se penchera également sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août 2025 sur l’autoroute 30 à Boucherville.
Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec et camionneur à temps partiel, brosser le portrait de la situation sur les routes, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Dans les dernières années, la situation s'est amplifiée du côté négatif. On a de plus en plus d'accidents, on ne se mettra pas la tête dans le sable. On est envahi par le marché de l'Ontario avec des gens peu formés qui abusent du système, qui viennent faire de la concurrence déloyale avec nos entreprises de camionnage ici.»
Aussi dans ce segment :
- Une enquête menée de Piéton Québec l’an dernier révèle que 62 % des conducteurs ignorent les personnes à pied. Louis Martin, conseiller en aménagement chez Piétons Québec, explique la situation.