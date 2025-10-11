Accidents de camions sur les routes

Suite aux nombreuses collisions mortelles impliquant des poids lourds depuis quelques semaines, l’Association du camionnage réclame un renforcement des contrôles routiers.

Face à la situation, une enquête publique présidée par le coroner Me Dave Kimpton se penchera également sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août 2025 sur l’autoroute 30 à Boucherville.

Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec et camionneur à temps partiel, brosser le portrait de la situation sur les routes, samedi, au micro de Denis Lévesque.