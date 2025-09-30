Discours d'ouverture de François Legault

Le premier ministre François Legault a prononcé son discours d'ouverture à l'occasion de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale.
Écoutez Nathalie Normandeau en brosser le portrait lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.
«C'est une grosse commande que je qualifierais de stratégie de la dernière chance. C'est l'équivalent d'escalader l'Everest pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, le défi auquel Monsieur Legault est confronté. Monsieur Legault s'en est pris essentiellement aux syndicats, aux islamistes radicaux et aux demandeurs d'asile. Il va jouer sur la carte de l'identité, puis il va se positionner comme le seul parti capable de défendre l'identité.»