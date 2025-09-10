 Aller au contenu
Charlie Kirk, 31 ans

Le visage de la jeunesse de la droite américaine assassiné en Utah

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le visage de la jeunesse de la droite américaine assassiné en Utah
Charlie Kirk quelques minutes avant d'être assassiné en Utah. / Tess Crowley/The Deseret News via AP

L'influenceur Charlie Kirk, âgé de 31 ans, allié du président Donald Trump et fondateur de Turning Point USA, a été assassiné, mercredi, lors d'une conférence sur un campus universitaire dans l’Utah, pendant sa tournée Prove Me Wrong.

Écoutez l'analyste et spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur la situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Charlie Kirk, 31 ans, le visage de la jeunesse de la droite américaine, assassiné en Utah;
  • Kirk adorait discuter en public sur des sujets controversés;
  • Le tireur aurait été situé à quelque 200 pieds de Kirk;
  • Kirk avait fondé un mouvement politique conservateur pour attirer les jeunes vers la droite;
  • Il était un allié proche du président Donald Trump;
  • Les risques de dérive après un tel événement;
  • La violence politique ne cesse de croître aux États-Unis;
  • Donald Trump annonce que les drapeaux seront en berne;
  • Barack Obama dénonce l'acte violent.

