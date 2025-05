Une série sur le monde criminel

Radio-Canada a dévoilé quelle sera la nouvelle série quotidienne qui prendra l’antenne cet automne.

«Antigang» est le titre de cette nouvelle production de Fabienne Larouche, co-écrite par Nadine Bismuth.

Écoutez-les aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique cette nouvelle production sera axée sur le crime organisé et impliquera divers corps policiers comme le SPVM et la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada.

On y explorera non seulement les enquêtes criminelles, mais aussi la vie personnelle des criminels et de leurs familles.

Fabienne Larouche souligne la complexité et l'ambition de la série, tandis que Nadine Bismuth partage son processus d'écriture et l'importance de la créativité malgré les contraintes de la production quotidienne.