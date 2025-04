Le Parti de Pierre Poilievre fait mieux que prévu

«Notre score est quand même très intéressant. Je ne suis pas le genre de gars à souffler dans la trompette des victoires morales. Ce n'est pas mon style. On a perdu, on a perdu. Et quand on regarde les faits, c'est quand même une portée qui est intéressante. C'est un jeu de mots niaiseux, mais on n'a pas à rougir du résultat d'hier. 41 et quelques poussières de pourcentage de voix, c'est beaucoup. Il faut remonter à M. Mulroney pour avoir un score semblable.»