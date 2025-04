Des enjeux du Québec s'invitent dans la campagne

«J'ai obtenu tôt ce matin la réaction du cabinet de Simon Jolin-Barrette. Tu vas voir que c'est assez raide. Qu'il le veuille ou non, le prochain gouvernement élu aura l'obligation de négocier avec le Québec. Si l'indépendance du processus est primordiale pour M. Carney, comme il l'a dit, il a tout intérêt à se montrer ouvert à ce que propose le Québec qui, lui, s'est doté d'un processus complètement indépendant, rapide et exempt de tout partisanerie. Et on termine en disant, on invite M. Carney à se raviser et à adopter une position responsable et respectueuse des revendications du Québec et plus largement du principe du fédéralisme. Donc, ça ne passe pas, la réponse de Mark Carney.»