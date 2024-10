La porte pour la patronne de la DPJ

«C'est une décision difficile. Catherine Lemay a offert de bons services ces dernières années. On a travaillé ensemble sur beaucoup de projets, mais là, on est rendus à un moment charnière. Cet été, on a lancé le grand chantier des centres jeunesse. C'est probablement là où il y aura le plus de décisions difficiles à prendre et on n'était plus sur la même longueur d'onde Madame Lemay et moi.»