Troisième victoire d'affilée à l'étranger

Quelques heures avant le match de mardi soir entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St-Louis, Phillip Danault a été invité à commenter le travail du gardien Jacob Fowler.
«Il est calme comme Carey (Price)», a dit le vétéran, en parlant de son jeune coéquipier. Et Fowler l’a encore prouvé en soirée.
Intraitable et inébranlable, Fowler a repoussé les 46 rondelles dirigées vers lui, menant les Canadiens (7-3-2, 16 points) à un triomphe de 2-0 contre les Blues.
Fowler a permis au Tricolore de remporter une troisième victoire consécutive à l'étranger, toutes, depuis la perte du capitaine Nick Suzuki. En trois rencontres, le jeune gardien américain n'a permis que deux buts face à une mitraille de 101 tirs!
L'exceptionnelle performance de Fowler est tombée à point, en cette soirée où les Canadiens ont été nuls (0-3) en avantage numérique et mauvais dans le cercle des mises en jeu (40,7 %).
Zachary Bolduc (5e) et Florian Xhekaj (1er), avec sa première réussite dans la Ligue nationale, ont inscrit les buts de l'équipe montréalaise face aux Blues (5-6-1, 11 points). Jordan Binnington a permis ces deux buts, et ce, après 20 tirs dirigés vers lui.
Les Canadiens disputeront leur dernier match de ce périple à l'étranger, jeudi, contre les Stars, à Dallas.
Selon Dany Dubé, il n'y aura aucun débat quant à savoir qui sera le gardien partant du Bleu-Blanc-Rouge.
Une période en deux temps
Les hommes de Martin St-Louis dominent la première portion de la rencontre, mais, en dépit d'un avantage numérique et d'une rondelle décochée sur le poteau (Kaiden Guhle), la marque demeure vierge.
Situation inverse en deuxième portion d'engagement. Ce sont les Blues qui ont droit à un avantage d'un homme et qui frappent le poteau (Jake Neighbours). Là encore, sans succès.
On retraite au vestiaire sur cette marque.
Une autre pénalité aux Blues offre aux Canadiens une occasion de s'imposer en début de deuxième tiers, mais les hommes de Martin St-Louis sont incapables de générer quoi que ce soit.
Le Tricolore va finalement s'inscrire à la marque, trois secondes après la fin d'une pénalité à Robert Thomas. Une belle passe transversale et Mike Matheson et un tir parfait de Zachary Bolduc dans un angle fermé, à 8:37. Comme le veut l'expression consacrée, Bolduc revient hanter son ancienne équipe.
Les Blues se relancent en attaque après avoir encaissé ce but, et sans le brio de Fowler, l'égalité aurait été créée.
La deuxième pénalité de la période de Guhle contraint les Canadiens à terminer la période en désavantage numérique, mais Fowler tient encore le fort.
Les Blues entament la troisième période la pédale au plancher et Fowler résiste à toutes les attaques. Et il y en a plusieurs. Et un poteau en prime.
Les Canadiens doublent la mise à 2:17, lorsque Florian Xhekaj fait dévier un tir de la pointe derrière le gardien Jordan Binnington.
On vérifie la reprise de crainte d'un bâton trop élevé et cette dernière confirme le premier but dans la LNH du plus jeune des Xhekaj.
Moment de frayeur, par la suite, lorsque Alexandre Texier s'effondre sur la patinoire après avoir été atteint d'un tir de Mike Matheson dans l'entrejambe. On n'ose imaginer la douleur, mais le Français se relève pour retourner à son banc.
Quelques minutes plus tard, Chris Kreider s'effondre à son tour, mais dans son cas, après avoir été atteint d'un tir de l'adversaire. Il retourne vers son banc en glissant sur la surface glacée.
L'entraîneur des Blues, Jim Montgomery, tente alors un coup de poker en retirant son gardien avec un peu moins de sept minutes à jouer au match.
Cela ne sert à rien. Fowler ne cède devant aucun tir, aucune rondelle... Il se permet même un grand écart avec 70 secondes à disputer. Le jeune homme est phénoménal et il inscrit un blanchissage pour la première victoire des Canadiens à St. Louis depuis le mois de janvier 2023.