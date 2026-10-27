 Aller au contenu
Troisième victoire d'affilée à l'étranger

Fowler marche sur les eaux et le Tricolore l'emporte 2-0

par Philippe Rezzonico - 98.5 Sports | Modifié le 27 octobre 2026 à 23:53

Fowler marche sur les eaux et le Tricolore l'emporte 2-0
Les Canadiens sont à St-Louis afin d'y affronter les Blues. / AP/Jeff Roberson

À écouter

«Fowler a le calme de Carey» -Phillip Danault

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
3:16

Quelques heures avant le match de mardi soir entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St-Louis, Phillip Danault a été invité à commenter le travail du gardien Jacob Fowler.

«Il est calme comme Carey (Price)», a dit le vétéran, en parlant de son jeune coéquipier. Et Fowler l’a encore prouvé en soirée.

Intraitable et inébranlable, Fowler a repoussé les 46 rondelles dirigées vers lui, menant les Canadiens (7-3-2, 16 points) à un triomphe de 2-0 contre les Blues.

Fowler a permis au Tricolore de remporter une troisième victoire consécutive à l'étranger, toutes, depuis la perte du capitaine Nick Suzuki. En trois rencontres, le jeune gardien américain n'a permis que deux buts face à une mitraille de 101 tirs!

L'exceptionnelle performance de Fowler est tombée à point, en cette soirée où les Canadiens ont été nuls (0-3) en avantage numérique et mauvais dans le cercle des mises en jeu (40,7 %).

Zachary Bolduc (5e) et Florian Xhekaj (1er), avec sa première réussite dans la Ligue nationale, ont inscrit les buts de l'équipe montréalaise face aux Blues (5-6-1, 11 points). Jordan Binnington a permis ces deux buts, et ce, après 20 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens disputeront leur dernier match de ce périple à l'étranger, jeudi, contre les Stars, à Dallas.

Selon Dany Dubé, il n'y aura aucun débat quant à savoir qui sera le gardien partant du Bleu-Blanc-Rouge.

Une période en deux temps

Les hommes de Martin St-Louis dominent la première portion de la rencontre, mais, en dépit d'un avantage numérique et d'une rondelle décochée sur le poteau (Kaiden Guhle), la marque demeure vierge.

Situation inverse en deuxième portion d'engagement. Ce sont les Blues qui ont droit à un avantage d'un homme et qui frappent le poteau (Jake Neighbours). Là encore, sans succès.

On retraite au vestiaire sur cette marque.

À écouter

«On cherche à créer l'événement» -Dany Dubé

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
9:04

Une autre pénalité aux Blues offre aux Canadiens une occasion de s'imposer en début de deuxième tiers, mais les hommes de Martin St-Louis sont incapables de générer quoi que ce soit.

Le Tricolore va finalement s'inscrire à la marque, trois secondes après la fin d'une pénalité à Robert Thomas. Une belle passe transversale et Mike Matheson et un tir parfait de Zachary Bolduc dans un angle fermé, à 8:37. Comme le veut l'expression consacrée, Bolduc revient hanter son ancienne équipe.

Les Blues se relancent en attaque après avoir encaissé ce but, et sans le brio de Fowler, l'égalité aurait été créée.

La deuxième pénalité de la période de Guhle contraint les Canadiens à terminer la période en désavantage numérique, mais Fowler tient encore le fort.

À écouter

Que se passe-t-il avec Matthew Knies?

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
5:29

Les Blues entament la troisième période la pédale au plancher et Fowler résiste à toutes les attaques. Et il y en a plusieurs. Et un poteau en prime.

Les Canadiens doublent la mise à 2:17, lorsque Florian Xhekaj fait dévier un tir de la pointe derrière le gardien Jordan Binnington.

On vérifie la reprise de crainte d'un bâton trop élevé et cette dernière confirme le premier but dans la LNH du plus jeune des Xhekaj.

Moment de frayeur, par la suite, lorsque Alexandre Texier s'effondre sur la patinoire après avoir été atteint d'un tir de Mike Matheson dans l'entrejambe. On n'ose imaginer la douleur, mais le Français se relève pour retourner à son banc.

Quelques minutes plus tard, Chris Kreider s'effondre à son tour, mais dans son cas, après avoir été atteint d'un tir de l'adversaire. Il retourne vers son banc en glissant sur la surface glacée.

L'entraîneur des Blues, Jim Montgomery, tente alors un coup de poker en retirant son gardien avec un peu moins de sept minutes à jouer au match.

Cela ne sert à rien. Fowler ne cède devant aucun tir, aucune rondelle... Il se permet même un grand écart avec 70 secondes à disputer. Le jeune homme est phénoménal et il inscrit un blanchissage pour la première victoire des Canadiens à St. Louis depuis le mois de janvier 2023.

Vous aimerez aussi

«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Fowler a été chercher ce match-là pour nous autres» -Martin St-Louis
0:00
8:05
Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»
Le Québec maintenant
Fowler devant le filet: «On fait courir le cheval qui est le plus rapide»
0:00
7:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.