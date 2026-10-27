Troisième victoire d'affilée à l'étranger

Quelques heures avant le match de mardi soir entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St-Louis, Phillip Danault a été invité à commenter le travail du gardien Jacob Fowler.

«Il est calme comme Carey (Price)», a dit le vétéran, en parlant de son jeune coéquipier. Et Fowler l’a encore prouvé en soirée.

Intraitable et inébranlable, Fowler a repoussé les 46 rondelles dirigées vers lui, menant les Canadiens (7-3-2, 16 points) à un triomphe de 2-0 contre les Blues.

Fowler a permis au Tricolore de remporter une troisième victoire consécutive à l'étranger, toutes, depuis la perte du capitaine Nick Suzuki. En trois rencontres, le jeune gardien américain n'a permis que deux buts face à une mitraille de 101 tirs!

L'exceptionnelle performance de Fowler est tombée à point, en cette soirée où les Canadiens ont été nuls (0-3) en avantage numérique et mauvais dans le cercle des mises en jeu (40,7 %).

Zachary Bolduc (5e) et Florian Xhekaj (1er), avec sa première réussite dans la Ligue nationale, ont inscrit les buts de l'équipe montréalaise face aux Blues (5-6-1, 11 points). Jordan Binnington a permis ces deux buts, et ce, après 20 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens disputeront leur dernier match de ce périple à l'étranger, jeudi, contre les Stars, à Dallas.

Selon Dany Dubé, il n'y aura aucun débat quant à savoir qui sera le gardien partant du Bleu-Blanc-Rouge.

Une période en deux temps

Les hommes de Martin St-Louis dominent la première portion de la rencontre, mais, en dépit d'un avantage numérique et d'une rondelle décochée sur le poteau (Kaiden Guhle), la marque demeure vierge.

Situation inverse en deuxième portion d'engagement. Ce sont les Blues qui ont droit à un avantage d'un homme et qui frappent le poteau (Jake Neighbours). Là encore, sans succès.

On retraite au vestiaire sur cette marque.