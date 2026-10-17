Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal reçoivent les Sabres de Buffalo, samedi soir, au Centre Bell.

Il s'agira d'un match revanche pour les Sabres qui ont subi la défaite par la marque de 4 à 3 en tirs de barrage lors du premier affrontement, plus tôt cette semaine.

Les blessures commencent à s’accumuler chez le Tricolore. Samuel Montembeault, Mike Matheson, Ivan Demidov et Florian Xhekaj sont tous à l’écart du jeu, forçant Martin St-Louis à composer avec plusieurs absences.

L'entraîneur-chef pourra toutefois compter sur le retour au jeu d'Oliver Kapanen qui jouera un premier match de la saison après avoir été tenu à l'écart en raison d'une blessure au bas du corps vers la toute fin du camp d'entraînement. Le défenseur David Reinbacher, rappelé des mineures au cours de la semaine, sera aussi de la formation partante pour la première fois cette saison. L'attaquant Owen Beck et le défenseur Adam Engstrom suivront la rencontre de la passerelle de presse.

Les trios et paires défensives devraient rester les mêmes que face aux Capitals, avec l'insertion de Kapanen au centre de Jake Evans et de Kirby Dach sur la quatrième ligne et Reinbacher à droite d'Arber Xhekaj sur la troisième paire.

Alors que certains doutaient de son état de santé après le solide coup à la tête qu'il a encaissé face aux Capitals, Juraj Slafkovsky devrait être de la formation. Le Slovaque a patiné ce matin lors de l'entraînement optionnel.

Avec une moyenne de buts alloués de 1.91 et un pourcentage d'efficacité de 0.906 en trois rencontres, Jacob Fowler ne semble pas avoir l'intention de retourner avec le Rocket de Laval de sitôt. Martin St-Louis fera confiance à son jeune gardien pour le match de ce soir.

Les Sabres de Buffalo présentent une fiche de 4-3-1 après avoir remporté leur duel face aux Maple Leafs de Toronto, jeudi. La troupe de Lindy Ruff est parvenue à combler un écart de deux buts pour finalement remporter le match en prolongation. Le Finlandais Ukko-Pekka Luukkonen devrait obtenir le départ pour les visiteurs.

Écoutez le match entre les Sabres et les Canadiens au Centre Bell, samedi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média