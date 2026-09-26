Victoire de 4 à 2

Le camp d'entraînement du Canadien prend fin, après que l'équipe l'ait emporté par la marque de 4 à 2 contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell, complétant ainsi son calendrier préparatoire avec une fiche de 4 victoires et 1 défaite.

Juraj Slafkovsky a fait la différence avec 1 but et 2 mentions d'assistance.

Chris Kreider, Noah Dobson et Phillip Danault ont également trouvé le fond du filet pour Montréal et devant le filet, Samuel Montembeault a récolté la victoire en relève à Jacob Fowler.

Ne manquez pas le premier match de la saison régulière des Canadiens, mardi face au Maple Leafs à Toronto, dès 18h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.