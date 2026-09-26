Victoire de 4 à 2

Le camp d'entraînement du Canadien prend fin, après que l'équipe l'ait emporté par la marque de 4 à 2 contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell, complétant ainsi son calendrier préparatoire avec une fiche de 4 victoires et 1 défaite.
Juraj Slafkovsky a fait la différence avec 1 but et 2 mentions d'assistance.
Chris Kreider, Noah Dobson et Phillip Danault ont également trouvé le fond du filet pour Montréal et devant le filet, Samuel Montembeault a récolté la victoire en relève à Jacob Fowler.
Ne manquez pas le premier match de la saison régulière des Canadiens, mardi face au Maple Leafs à Toronto, dès 18h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
Dès le départ, l'attaquant Florian Xhekaj se démarque avec la première chance de marquer de la rencontre, le gardien Samuel Ersson se dresse devant lui.
6e minute: Jacob Fowler peut remercier son poteau après le tir de Christian Kyrou qui le frappe de plein fouet.
7e minute: combat de poids lourds entre Tyler Thorpe (6 pieds 5 pouces) qui jette les gants face à Djibril Toure (6 pieds 7 pouces).
12e minute: après une solide mise en échec sur Adam Nemec, Florian Xhekaj écope de 2 minutes de pénalité pour interférence.
But!: après 6 secondes en avantage numérique, Philip Tomasino marque le 1er but de la rencontre, 1-0 Ottawa.
But!: 1 minute 37 secondes plus tard, Chris Kreider crée l'égalité avec son premier but du calendrier préparatoire, c'est 1-1.
18e minute: Chris Kreider est puni 2 minutes pour bâton élevé.
But!: à nouveau en supériorité numérique, les Sénateurs reprennent les devants après un but de Tyler Boucher, 2-1 Ottawa.
19e minute: avec 22 secondes à faire en première période, les Canadiens sont en avantage numérique après que Nikolas Matinpalo commet de l'obstruction sur Owen Beck.
Fin de la première période: après 20 minutes de jeu, les Canadiens tirent de l'arrière 2 à 1 face à Ottawa au Centre Bell. Les Sénateurs mènent au chapitre des tirs au but 9 contre 8.
Deuxième période
But!: avec seulement 47 secondes de jouer en 2e période, Noah Dobson décoche une puissante frappe et marque en supériorité numérique, c'est 2-2.
6e minute: Djibril Toure et Josh Anderson sont chassés, 2 minutes pour rudesse.
10e minute: pénalité à Ridly Greig et Mike Matheson pour rudesse, on joue à 4 contre 4.
Samuel Montembeault prend la place de Jacob Fowler devant le filet.
12e minute: Jake Evans accroche Philip Tomasino et les Sénateurs sont en avantage numérique.
Montembeault soulève la foule du Centre Bell avec plusieurs arrêts coup sur coup, c'est toujours l'égalité 2-2.
Fin de la deuxième période: après 40 minutes, c'est 2-2 au Centre Bell, les Sénateurs menent au chapitre des tirs au but 23-17.
Troisième période
2e minute: Alex Newhook offre un autre avantage numérique aux Sénateurs en début de 3e après avoir retenu Jaxon Cover.
But!: Juraj Slafkovsky donne l'avance au CH, pour la première fois du match, après une savante passe d'Alex Newhook, c'est 3-2 Montréal.
But!: Phillip Danault creuse l'écart après un superbe jeu de passe, Juraj Slafkosvky et de Mike Matheson, c'est 4-2 Montréal.
17e minute: les Sénateurs tentent le tout pour le tout et retirent leur gardien et évoluent à 6 patineurs.
19e minute: avec 7 secondes à faire au match, Tyler Thorpe retient Jaxon Cover et obtient 2 minutes de pénalité.
Fin de la troisième période: Montréal l'emporte 4 à 2.
- 1ère étoile: Juraj Slafkovsky
- 2e étoile: Noah Dobson
- 3e étoile: Samuel Montembeault