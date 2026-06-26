Repêchage de la LNH

À la conclusion du premier tour du repêchage 2026 de la LNH à Buffalo, deux joueurs de la Ligue de hockey junior maritimes Québec (LHJMQ) ont été sélectionnés.

Maddox Dagenais (16e au total par les Blues de Saint-Louis) et Thomas Bleyl (31e au total par les Predators de Nashville) sont les heureux élus.

Bien que ce nombre soit mince par rapport aux autres circuits juniors au pays, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, se montre tout de même satisfait de la tournure des choses.

Écoutez à ce sujet Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ, au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont, vendredi soir.