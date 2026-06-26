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Repêchage de la LNH

Bilan du 1er tour pour la LHJMQ: «La qualité est là», dit Mario Cecchini

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Entendu dans

Repêchage 2026 de la LNH

le 26 juin 2026 23:41

Avec

Martin McGuire
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Dany Dubé
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Bilan du 1er tour pour la LHJMQ: «La qualité est là», dit Mario Cecchini
Thomas Bleyl a été le deuxième joueur de la LHJMQ a être repêché vendredi soir. / AP Photo/Adrian Kraus

À la conclusion du premier tour du repêchage 2026 de la LNH à Buffalo, deux joueurs de la Ligue de hockey junior maritimes Québec (LHJMQ) ont été sélectionnés.

Maddox Dagenais (16e au total par les Blues de Saint-Louis) et Thomas Bleyl (31e au total par les Predators de Nashville) sont les heureux élus.

Bien que ce nombre soit mince par rapport aux autres circuits juniors au pays, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, se montre tout de même satisfait de la tournure des choses.

Écoutez à ce sujet Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ, au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont, vendredi soir.

«Bravo à Maddox (Dagenais) et Tommy (Bleyl), vraiment. Ce sont deux superbes personnes, des représentants méritants qui ont prouvé leur valeur hors de tout doute. Effectivement, on aurait aimé en avoir un minimum de trois en première ronde, mais on s'attend à ce que nos gars sortent rapidement demain. On va faire le bilan complet après les sept rondes du repêchage de la LNH 2026.»

Mario Cecchini

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