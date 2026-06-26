Pour une deuxième année consécutive, le repêchage de la Ligue nationale sera en mode décentralisé, alors que seuls les 50 meilleurs espoirs seront sur la passerelle du KeyBank Center de Buffalo et que les dirigeants des équipes seront dans leurs bureaux respectifs.

Même si ce format ne plaît pas à tous, cette séance du repêchage promet son lot de surprises.

Gavin McKenna sera-t-il un membre des Maple Leafs de Toronto ?

Caleb Malhotra ira-t-il rejoindre son père Manny à Vancouver ?

Les Québécois Xavier Villeneuve et Maddox Dagenais seront-ils choisis ce vendredi soir ?

Et surtout, est-ce que le Canadien repêchera vraiment au 28e rang ou si Kent Hughes prépare un coup fumant ?

Écoutez cette émission spéciale du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey en compagnie du descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, et de son acolyte, l'analyste Dany Dubé. De nombreux intervenants du milieu interagiront au cours de cette émission spéciale.