 Aller au contenu
Émission spéciale

Repêchage LNH 2026: Kent Hughes va-t-il surprendre au 28e rang?

par 98.5 | Modifié le 26 juin 2026 à 16:43

Repêchage LNH 2026: Kent Hughes va-t-il surprendre au 28e rang?
Gavin McKenna sera-t-il un membre des Maple Leafs de Toronto ? L'équipe de la Ville-Reine repêche au premier rang cette saison. / AP Photo/Vera Nieuwenhuis

Pour une deuxième année consécutive, le repêchage de la Ligue nationale sera en mode décentralisé, alors que seuls les 50 meilleurs espoirs seront sur la passerelle du KeyBank Center de Buffalo et que les dirigeants des équipes seront dans leurs bureaux respectifs.

Même si ce format ne plaît pas à tous, cette séance du repêchage promet son lot de surprises.

Gavin McKenna sera-t-il un membre des Maple Leafs de Toronto ?

Caleb Malhotra ira-t-il rejoindre son père Manny à Vancouver ?

Les Québécois Xavier Villeneuve et Maddox Dagenais seront-ils choisis ce vendredi soir ?

Et surtout, est-ce que le Canadien repêchera vraiment au 28e rang ou si Kent Hughes prépare un coup fumant ?

Écoutez cette émission spéciale du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey en compagnie du descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, et de son acolyte, l'analyste Dany Dubé. De nombreux intervenants du milieu interagiront au cours de cette émission spéciale.

À écouter

Que fera Kent Hughes en cette journée de repêchage?

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
7:23

À écouter

Repêchage de la LNH décentralisé: «C'est un coup d'épée dans l'eau»

Avec

Martin Busuttil
Martin Busuttil
Katherine Guillemette
Katherine Guillemette
0:00
17:16

À écouter

Repêchage de la LNH: Un an de travail qui culmine ce soir

Avec

Nicolas Lacroix
Nicolas Lacroix
Pierre Blais
Pierre Blais

et autres

0:00
14:21

Vous aimerez aussi

Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets
Les amateurs de sports
Les Canadiens font l'acquisition de Hunter McKown, des Blue Jackets
0:00
16:28
Une autre vedette de la Ligue canadienne s'en va en NCAA
Les amateurs de sports
Une autre vedette de la Ligue canadienne s'en va en NCAA
0:00
5:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.