Le DG du Tricolore sur son 1er choix

L'attaquant de six pieds trois pouces et 225 livres a récolté 24 points en 33 matchs dans la ligue junior de Russie. L'espoir de 18 ans a également amassé trois points en 13 matchs dans la KHL.

Les Canadiens ont transigé avec les Golden Knights de Vegas pour avancer du 28e au 26e rang afin de repêcher l'attaquant russe Gleb Pougachyov.

Qui est Gleb Pougachyov et pourquoi les Canadiens ont-ils de l'intérêt pour lui?

Écoutez à ce sujet le directeur-général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vendredi soir.