Le DG du Tricolore sur son 1er choix

L'attaquant de six pieds trois pouces et 225 livres a récolté 24 points en 33 matchs dans la ligue junior de Russie. L'espoir de 18 ans a également amassé trois points en 13 matchs dans la KHL.
Les Canadiens ont transigé avec les Golden Knights de Vegas pour avancer du 28e au 26e rang afin de repêcher l'attaquant russe Gleb Pougachyov.
Qui est Gleb Pougachyov et pourquoi les Canadiens ont-ils de l'intérêt pour lui?
Écoutez à ce sujet le directeur-général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vendredi soir.
«C'est un grand joueur, un joueur robuste qui joue une game vraiment physique. Mais ce qui impressionne nos dépisteurs, c'est qu'il a aussi beaucoup de hockey en lui. C'est un joueur qui est parfois reconnu plus pour son physique, mais quand on parle avec des joueurs qui ont joué avec lui, ils parlent beaucoup aussi de son sens du jeu. C'était une bonne combinaison.»
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