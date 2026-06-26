 Aller au contenu
Le DG du Tricolore sur son 1er choix

«Pugachyov est joueur robuste avec un bon sens du jeu» -Kent Hughes

par 98.5

0:00
11:00

Entendu dans

Repêchage 2026 de la LNH

le 26 juin 2026 22:59

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Pugachyov est joueur robuste avec un bon sens du jeu» -Kent Hughes
Les Canadiens ont cédé le 28e choix au total pour s'avancer au 26e échelon. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

L'attaquant de six pieds trois pouces et 225 livres a récolté 24 points en 33 matchs dans la ligue junior de Russie. L'espoir de 18 ans a également amassé trois points en 13 matchs dans la KHL.

Les Canadiens ont transigé avec les Golden Knights de Vegas pour avancer du 28e au 26e rang afin de repêcher l'attaquant russe Gleb Pougachyov.

Qui est Gleb Pougachyov et pourquoi les Canadiens ont-ils de l'intérêt pour lui?

Écoutez à ce sujet le directeur-général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, vendredi soir.

«C'est un grand joueur, un joueur robuste qui joue une game vraiment physique. Mais ce qui impressionne nos dépisteurs, c'est qu'il a aussi beaucoup de hockey en lui. C'est un joueur qui est parfois reconnu plus pour son physique, mais quand on parle avec des joueurs qui ont joué avec lui, ils parlent beaucoup aussi de son sens du jeu. C'était une bonne combinaison.»

Kent Hughes

Autres sujets abordés

  • Le premier choix du Tricolore était-il sur le marché pour un joueur établi?
  • Samuel Montembeault a-t-il demandé un échange?

Vous aimerez aussi

«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues
Repêchage 2026 de la LNH
«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues
0:00
5:56
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
Cantin le matin
Repêchage de la LNH: le CH va-t-il bouger son 28e choix?
0:00
9:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Repêchage 2026 de la LNH

Voir tout
Les Canadiens repêchent Gleb Pugachyov au 26e rang
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un attaquant russe
Les Canadiens repêchent Gleb Pugachyov au 26e rang
«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Repêché au 16e rang
«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues
Maddox Dagenais repêché 16e par les Blues: «Il va s'établir dans la LNH»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
1er Québécois repêché
Maddox Dagenais repêché 16e par les Blues: «Il va s'établir dans la LNH»