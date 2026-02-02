 Aller au contenu
En dépit d'un mauvais but

«Dobes a quand même été chercher un point» -Dany Dubé

Le hockey des Canadiens

le 2 février 2026

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire

«Dobes a quand même été chercher un point» -Dany Dubé
Après un mauvais but, Jakub Dobes s'est bien repris devant le filet des Canadiens. / AP/Matt Krohn

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4-3 en prolongation, lundi, contre le Wild du Minnesota.

Écoutez l'analyste Dany Dubé et l'animateur Jérémie Rainville commenter la rencontre des Canadiens.

Les sujets discutés

  • Le Wild a profité des rares erreurs du Tricolore;
  • Les Canadiens ont marqué deux fois en fin de période, ce qui est un signe avant-coureur de succès;
  • Dany Dubé a été impressionné par les relances du Wild;
  • Le défenseur Quinn Hughes (33 minutes de jeu) a brillé en attaque, mais moins en défensive;
  • La gestion de l’énergie des jeunes joueurs comme Lane Hutson;
  • En dépit de son premier mauvais but, Jakub Dobes a fait le travail;
  • Est-ce que les joueurs regardent le classement?

