En dépit d'un mauvais but

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 4-3 en prolongation, lundi, contre le Wild du Minnesota.
Écoutez l'analyste Dany Dubé et l'animateur Jérémie Rainville commenter la rencontre des Canadiens.
Les sujets discutés
- Le Wild a profité des rares erreurs du Tricolore;
- Les Canadiens ont marqué deux fois en fin de période, ce qui est un signe avant-coureur de succès;
- Dany Dubé a été impressionné par les relances du Wild;
- Le défenseur Quinn Hughes (33 minutes de jeu) a brillé en attaque, mais moins en défensive;
- La gestion de l’énergie des jeunes joueurs comme Lane Hutson;
- En dépit de son premier mauvais but, Jakub Dobes a fait le travail;
- Est-ce que les joueurs regardent le classement?