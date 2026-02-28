Des répliques au Moyen-Orient

Les États-Unis et Israël ont mené des frappes en Iran samedi matin.

Le président américain Donald Trump a déclaré, dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux, avoir autorisé une opération militaire majeure contre la République islamique.

Il appelle à un changement de régime en Iran et a expliqué avoir mené des « opérations de combat majeures en Iran » en raison de la menace nucléaire iranienne.

Des explosions ont été signalées dans plusieurs grandes villes du pays, dont la capitale Téhéran.

L'Iran a par la suite répliqué avec des frappes dans de nombreux pays du Moyen-Orient qui abritent des bases militaires américaines, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar.

Un porte-parole de l’état-major de l'armée iranienne a déclaré, dans une entrevue télévisée, que toutes les bases liées aux États-Unis et à Israël seraient ciblées.

Quatre installations américaines dans la région ont été prises pour cibles par les Gardiens de la révolution.

Ottawa a invité les Canadiens dans la région à être prudents tout en recommandant de quitter ces pays pendant que des vols commerciaux sont encore disponibles.

Plus de détails suivront.