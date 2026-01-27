 Aller au contenu
L'excellente performance de Jakub Dobes

«Dobes a influencé le résultat ce soir» -Martin St-Louis

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 janvier 2026 22:13

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
«Dobes a influencé le résultat ce soir» -Martin St-Louis
Jakub Dobes fait un arrêt remarquable contre Pavel Dorofeyev. / PC/Graham Hughes

Le Tricolore a vaincu les Golden Knights de Las Vegas pour plusieurs raisons, l'une d'entre elle étant la tenue devant le filet de Jakub Dobes.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens Martin St-Louis après la victoire contre les Golden Knights.

Les sujets abordés par Martin St-Louis

  • Une amélioration du désavantage numérique;
  • Une meilleure gestion de la troisième période;
  • L'excellence de Jakub Dobes;
  • Cole Caufield s'ajuste selon ce qu'il peut faire dans le match;
  • Kirby Dach s'est bien comporté dans les coins de patinoire.

