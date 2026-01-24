Canadiens 3 - Bruins 4

Après avoir mené tout au long de la rencontre - grâce à un tour du chapeau rapide de Cole Caufield - les Canadiens ont été coulés par deux buts des Bruins inscrits en 12 secondes en fin de troisième période.

Les visiteurs au TD Garden ont donc subi la défaite 4-3 en temps règlementaire.

Cole Caufield a marqué son 27e, 28e et 29e but de la saison, en première et en deuxième période.

Morgan Geekie obtient la première étoile du match, ayant inscrit deux buts pour les Bruins. Son coéquipier Fraser Minten, la troisième étoile (derrière Caufield) a eu un but et une passe.

Samuel Montembeault n'a pas connu un mauvais match, ayant réussi quelques arrêts spectaculaire, mais il a seulement bloqué 17 des 21 tirs des Bruins. Jeremy Swayman a pour sa part repoussé 22 des 25 rondelles lancées par les Canadiens.

