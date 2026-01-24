Canadiens 3 - Bruins 4

Après avoir mené tout au long de la rencontre - grâce à un tour du chapeau rapide de Cole Caufield - les Canadiens ont été coulés par deux buts des Bruins inscrits en 12 secondes en fin de troisième période.
Les visiteurs au TD Garden ont donc subi la défaite 4-3 en temps règlementaire.
Cole Caufield a marqué son 27e, 28e et 29e but de la saison, en première et en deuxième période.
Morgan Geekie obtient la première étoile du match, ayant inscrit deux buts pour les Bruins. Son coéquipier Fraser Minten, la troisième étoile (derrière Caufield) a eu un but et une passe.
Samuel Montembeault n'a pas connu un mauvais match, ayant réussi quelques arrêts spectaculaire, mais il a seulement bloqué 17 des 21 tirs des Bruins. Jeremy Swayman a pour sa part repoussé 22 des 25 rondelles lancées par les Canadiens.
Ne manquez pas le prochain match des Canadiens contre les Golden Knights de Las Vegas, mardi à 19h (avant-match à 18h30) avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 14:55, Samuel Montembeault ferme la porte aux Bruins lors de leur première occasion de marquer dans le match en bloquant le tir du poignet de Viktor Arvidsson avec sa jambière gauche.
Quelques instants plus tard, Cole Caufield (27) perce le mur de quatre joueurs adverses et trouve le fond du filet grâce à une superbe passe de Mike Matheson. Jake Evans a une aide sur le jeu. À 13:24, c'est 1-0 les Canadiens.
À 10:32, Zachary Bolduc est pénalisé pour avoir fait trébucher Andrew Peeke. Les Canadiens repoussent l'attaque à 5 contre 4 de leurs rivaux. Avec 8:15 à faire à la première période, le nombre de tirs au but s'élève à 3-1 pour les visiteurs.
À 4:27, la bagarre éclate entre Jonathan Aspirot et Kirby Dach. Les deux joueurs tombent rapidement sur la glace. Dach prend immédiatement le chemin du vestiaire, se tenant la main avec une probable blessure au doigt.
Avec un peu plus d'une minute à faire à la période, Bolduc rate un haut du filet laissé béant. En effet, il avait le deuxième but des siens sur sa palette, mais n'a pas pu soulever la rondelle par-dessus le gardien Jeremy Swayman qui était à plat ventre sur la glace.
Le tir de David Pastrnak frappe le poteau gauche de Montembeault, à 13 secondes de la fin du premier engagement.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens mènent par un but, ainsi que pour le nombre de tirs au but: 6-2.
Deuxième période
À 19:35, Noah Dobson s'installe au banc des pénalité pour avoir obstrué la ligne de patinage de Pavel Zacha.
Les Bruins en profitent pour égaliser la marque avec le 12e but de la saison de Viktor Arvidsson, sur des passes de Fraser Minten et Casey Mittelstadt. À 18:15, c'est 1-1 à Boston.
À 13:30, les Canadiens obtiennent leur premier jeu de puissance, grâce à une pénalité de Pavel Zacha pour avoir fait trébucher Juraj Slafkovsky. Sept secondes plus tard, Cole Caufield (28) marque son deuxième but de la rencontre. Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky ont les aides. C'est 2-1 pour les visiteurs.
Les Canadiens devront se défendre avec un homme en moins sur la glace, car Kaiden Guhle est pénalisé 2 minutes pour bâton élevé sur Sean Kuraly. À 10:14, Morgan Geekie marque un but facile, se trouvant devant un filet grand ouvert. David Pastrnak et Charlie McAvoy ont les passes sur ce but marqué à 5 contre 4. À Boston, la marque est égale 2-2.
À 8:37, Samuel Montembeault effectue un grand écart et prive un but à Pavel Zacha, stoppant la rondelle avec le bout de sa jambière droite.
Les Canadiens obtiennent leur 2e avantage numérique de la rencontre, car David Pastrnak a causé de l'obstruction sur Jake Evans, à 7:51.
Cole Caufield complète son tour du chapeau, avec son 29e but de la saison, à 6:31: campé le long de la ligne de but, il loge la rondelle dans le filet avec un tir dans la lucarne. Les aides reviennent à Nick Suzuki et Lane Hutson. C'est 3-2 pour le CH.
Après 40 minutes de jeu, c'est 15-12 les tirs au but pour le Tricolore, mais les Bruins ont mené à ce chapitre 11-8 en deuxième période.
Troisième période
Le jeu est serré entre les deux équipes, au début de la période finale. À 13:37, les Canadiens ont 2 tirs et les Bruins un seul.
À 11:46, Gallagher arrache une pénalité aux Bruins grâce à sa combativité: Andrew Peeke doit s'installer 2 minutes au banc des pénalités pour rudesse contre l'irritant #11 du CH. Les Bruins tiennent bon en 4 contre 5, le gardien Swayman repoussant les deux tirs des Canadiens. Avec 8:15 à faire au match, c'est toujours 3-2 Montréal.
En 5 contre 5, les Bruins égalisent la marque avec le tir du revers de Fraser Minten (13), sur une passe de Hampus Lindholm. C'est 3-3 à Boston, avec 6:05 à faire en troisième période.
Quelques instants plus tard, Alexandre Carrier est sifflé pour avoir retenu Tanner Jeannot. L'avantage numérique se déploie du côté des locaux.
À 5:53, les Bruins prennent les devants pour la première fois de la rencontre: Montembeault est battu sur le côté du bouclier par Morgan Geekie (28), avec des passes de Charlie McAvoy et Pavel Zacha. Les locaux mènent 4-3.
Les Canadiens prennent un temps d'arrêt à 2:36. Avec une mise au jeu dans la zone de Boston, les Canadiens jouent sans gardien de but, en 6 contre 5.
Le match est terminé. Les Bruins sont revenus de l'arrière et ont remporté le duel par la marque de 4 à 3 devant leurs partisans.
Les Bruins ont tiré 9 fois en troisième; pour les Canadiens, c'est 8 lancers. Au total, le Tricolore a mené 25-21 à ce chapitre.