Société
Glace trop mince

Un homme et son neveu décèdent en déneigeant un lac avec un tracteur

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 26 décembre 2025 07:28

Avec

Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Un homme et son neveu décèdent en déneigeant un lac avec un tracteur
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Un homme dans la quarantaine et son neveu de quatre ans sont décédés la veille de Noël en déneigeant avec un tracteur un lac sur lequel ils souhaitaient patiner.

Écoutez Caroline Bertrand discuter de ce drame survenu dans Lanaudière lors de sa revue de presse vendredi au micro de Jean-François Baril. 

«La glace n’était pas assez épaisse. Elle l'était sur les bords, mais pas sur l'ensemble de la surface. C'est absolument terrible. Ils se sont retrouvés dans l'eau, coincés dans la cabine. Des proches ont essayé de venir les aider, mais l'eau était glacée. On tombe en hypothermie très rapidement dans ces situations-là. Ça rappelle à quel point il faut prendre des mesures de sécurité avant de s'aventurer sur la glace.»

Caroline Bertrand

