Première victoire dans la LNH

Il y a eu Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price. On peut désormais ajouter le nom de Jacob Fowler à cette liste prestigieuse.

Cinquante-quatre ans après Dryden (1971), quatre décennies après Roy (1985) et 18 ans après Price (2007), Jacob Fowler a, lui aussi, disputé son premier match en qualité de gardien partant des Canadiens contre les Penguins, à Pittsburgh.

Et comme ses illustres prédécesseurs, il a triomphé.

Des buts d'Alexandre Texier - son premier avec les Canadiens -, de Brendan Gallagher (2e), de Cole Caufield (17e) et d'Oliver Kapanen (10e) ont largement suffi au jeune gardien américain pour mener le Tricolore à une victoire de 4-1 face aux Penguins.



Avec un positionnement exemplaire, une mitaine alerte et sa capacité de contrôler la rondelle, Fowler a fait preuve d'un calme étonnant, stoppant 33 rondelles pour les Canadiens (16-11-3, 35 points).

Braun Rust (9e) et Erik Karlsson (2e) ont riposté pour les Penguins (14-8-7, 35 points). Tristan Jarry a fait face à 29 tirs des hommes de Martin St-Louis.

Les Canadiens seront à New York, samedi, afin d'y affronter les Rangers.

Le premier de Texier

Inscrire le premier but du match pour l'équipe visiteuse, c'est bien. Inscrire le premier but du match avant que ton gardien recrue ait effectué un seul arrêt, c'est mieux. C'est ce qui se produit quand Alexandre Texier marque son premier but dans l'uniforme des Canadiens, à 2:54.