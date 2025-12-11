Première victoire dans la LNH

Il y a eu Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price. On peut désormais ajouter le nom de Jacob Fowler à cette liste prestigieuse.
Cinquante-quatre ans après Dryden (1971), quatre décennies après Roy (1985) et 18 ans après Price (2007), Jacob Fowler a, lui aussi, disputé son premier match en qualité de gardien partant des Canadiens contre les Penguins, à Pittsburgh.
Et comme ses illustres prédécesseurs, il a triomphé.
Des buts d'Alexandre Texier - son premier avec les Canadiens -, de Brendan Gallagher (2e), de Cole Caufield (17e) et d'Oliver Kapanen (10e) ont largement suffi au jeune gardien américain pour mener le Tricolore à une victoire de 4-1 face aux Penguins.
Avec un positionnement exemplaire, une mitaine alerte et sa capacité de contrôler la rondelle, Fowler a fait preuve d'un calme étonnant, stoppant 33 rondelles pour les Canadiens (16-11-3, 35 points).
Braun Rust (9e) et Erik Karlsson (2e) ont riposté pour les Penguins (14-8-7, 35 points). Tristan Jarry a fait face à 29 tirs des hommes de Martin St-Louis.
Les Canadiens seront à New York, samedi, afin d'y affronter les Rangers.
Le premier de Texier
Inscrire le premier but du match pour l'équipe visiteuse, c'est bien. Inscrire le premier but du match avant que ton gardien recrue ait effectué un seul arrêt, c'est mieux. C'est ce qui se produit quand Alexandre Texier marque son premier but dans l'uniforme des Canadiens, à 2:54.
Frayeur pour les partisans des Penguins et d'Équipe Canada lorsque Sidney Crosby retraite péniblement au banc des siens après avoir été atteint d'un tir au pied. Mais il revient quelques minutes plus tard.
Fowler s'en tire bien lors du premier jeu de puissance des Penguins.
Frayeur, cette fois chez les partisans des Canadiens, lorsque Ivan Demidov trébuche et entre en collision durement avec la bande. Dans son cas aussi, il est de retour.
À leur tour, les Canadiens ne tirent pas parti d'un avantage numérique et on retraite sur cette marque au vestiaire.
Les Penguins tentent de mettre de la pression sur le jeune gardien des Canadiens qui demeure solide et imperturbable en début de deuxième tiers.
Et sur une relance, Juraj Slafovsky et Lane Hutson mettent la table pour un but de Brendan Gallagher digne de ceux de Cole Caufield.
Une pénalité aux Penguins offre aux Canadiens une deuxième supériorité numérique qui, cette fois, s'avère payante, lorsque Caufield décoche un tir d'un angle impossible pour porter le compte à 3-0, à 10:18.
Les Penguins se lancent ensuite à l'attaque lors d'un jeu de puissance, mais ils se butent au jeune Fowler qui réserve ses meilleurs arrêts du match jusqu'ici.
Owen Beck ajoute ensuite à la marque, mais les Penguins estiment que Josh Anderson a devancé l'entrée de zone. On révise et on donne raison à l'équipe locale. C'est toujours 3-0.
Les Penguins percent enfin la muraille de Fowler après 44 secondes de jeu en troisième période à la suite d'une couverture homme pour homme ratée. Un but de Bryan Rust.
La réplique du Tricolore est immédiate. Quinze secondes plus tard, Slafkovsky attire deux joueurs et il remet à Oliver Kapanen seul de l'autre côté. C'est 4-1.
Les Penguins ont une belle occasion de réduire l'écart lorsque les Canadiens écopent de deux pénalités en succession.
Qu'à cela ne tienne, durant 3 minutes et 45 secondes - à cinq contre quatre ou cinq contre trois -, Fowler ferme la porte à l'équipe locale.
Il ne peut toutefois rien face à un tir de la pointe d'Erik Karlsson lors d'un avantage numérique, à 15:07.
Peu importe, sa première victoire n'allait pas lui échapper.